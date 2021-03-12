Поклонская рассказала о главных достижениях Крыма с 2014 года
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала строительство Крымского моста, энергомоста из Кубани, нового терминала аэропорта «Симферополь» и федеральной дороги «Таврида» основными достижениями полуострова с 2014 года.
Крым на следующей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией.
Поклонская добавила, что решение еще многих вопросов требует участия со стороны политиков и региональной власти. Речь идет о сохранении объектов культурного наследия и памятников архитектуры, уникальной природы. Депутат также отметила проблему законности передачи объектов санаторно-курортного значения, вопросы ведения бизнеса.
В интервью РИА Новости Поклонская заявила, что самыми болезненными для жителей полуострова являются вопросы водоснабжения и здравоохранения.
Между тем, YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24». Автор картины - первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, передает RT.
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