Поклонская рассказала о главных достижениях Крыма с 2014 года

Поклонская добавила, что решение еще многих вопросов требует участия со стороны политиков и региональной власти. Речь идет о сохранении объектов культурного наследия и памятников архитектуры, уникальной природы. Депутат также отметила проблему законности передачи объектов санаторно-курортного значения, вопросы ведения бизнеса.

В интервью РИА Новости Поклонская заявила, что самыми болезненными для жителей полуострова являются вопросы водоснабжения и здравоохранения.

Между тем, YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24». Автор картины - первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, передает RT.

