Поклонская рассказала о главных достижениях Крыма с 2014 года

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала строительство Крымского моста, энергомоста из Кубани, нового терминала аэропорта «Симферополь» и федеральной дороги «Таврида» основными достижениями полуострова с 2014 года.

Крым на следующей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией.

Поклонская заявила, что может возглавить прокуратуру Крыма

Поклонская добавила, что решение еще многих вопросов требует участия со стороны политиков и региональной власти. Речь идет о сохранении объектов культурного наследия и памятников архитектуры, уникальной природы. Депутат также отметила проблему законности передачи объектов санаторно-курортного значения, вопросы ведения бизнеса.

В интервью РИА Новости Поклонская заявила, что самыми болезненными для жителей полуострова являются вопросы водоснабжения и здравоохранения.

Между тем, YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24». Автор картины - первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, передает RT.

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ФОТО: Инстаграм nv_poklonskaya
ТЕГИ:КрымНаталья Поклонская
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