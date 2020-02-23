Поклонская рассказала об идеале мужчины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская рассказала, каким видит настоящего мужчину. Она заявила, что он должен обладать благородством, а женщина рядом с – ощущать себя любимой.

«В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством, и, главное, рядом с ним женщина должна чувствовать себя женщиной, самой желанной, нежной, любимой и красивой, а не наоборот. Настоящий мужчина должен быть без намека на гордыню и мелочность», - рассказала Поклонская агентству РИА Новости.

Парламентарий считает, что отношение мужчины к женщине может о нем многое рассказать.

«Вообще у нас, у женщин, говорят так: о мужчине судят по его женщине», - отметила Поклонская.

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