Поклонская отреагировала на религиозный скандал с комиком Долгополовым

23 января 202014:33

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская вступилась за комика Александра Долгополова, которого просят привлечь к ответственности за «оскорбление чувств верующих».

Парламентарий заявила, что не поддерживает тех, кто шутит на тему веры, и ей лично неприятно наблюдать за подобными выходками по телевизору или со сцены. Но, по словам Поклонской, ей непонятно, зачем верующих выставляют на их фоне «иквизиторами».

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«Истинно верующие люди (христиане, мусульмане, буддисты и др.) являются образцом культуры, сдержанности и силы», - отметила Поклонская.

Депутат добавила, что человек должен защищать свою веру разумно, не уподобляясь невеждам, демонстрирующим безграмотность и бескультурье, сообщает «Свободная пресса»

Полиция заинтересовались одним из выступлений Долгополова, размещенных на YouTube. В своих выступлениях Долгополов часто шутит на тему религии и политики. По некоторым данным, заявление на комика написал некий житель Подмосковья.

Ранее Поклонская заступилась за телеведущего Ивана Урганта. Его потребовали лишить российского гражданства из-за его шуток на тему религии во время рождественского эфира, сообщает argumenti.ru

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Наталья ПоклонскаяПравославие