Поклонская отреагировала на религиозный скандал с комиком Долгополовым
Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская вступилась за комика Александра Долгополова, которого просят привлечь к ответственности за «оскорбление чувств верующих».
Парламентарий заявила, что не поддерживает тех, кто шутит на тему веры, и ей лично неприятно наблюдать за подобными выходками по телевизору или со сцены. Но, по словам Поклонской, ей непонятно, зачем верующих выставляют на их фоне «иквизиторами».
«Истинно верующие люди (христиане, мусульмане, буддисты и др.) являются образцом культуры, сдержанности и силы», - отметила Поклонская.
Депутат добавила, что человек должен защищать свою веру разумно, не уподобляясь невеждам, демонстрирующим безграмотность и бескультурье, сообщает «Свободная пресса»
Полиция заинтересовались одним из выступлений Долгополова, размещенных на YouTube. В своих выступлениях Долгополов часто шутит на тему религии и политики. По некоторым данным, заявление на комика написал некий житель Подмосковья.
Ранее Поклонская заступилась за телеведущего Ивана Урганта. Его потребовали лишить российского гражданства из-за его шуток на тему религии во время рождественского эфира, сообщает argumenti.ru
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