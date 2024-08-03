Поклонница жирафа Самсона подарила Московскому зоопарку его портрет
Поклонница ушедшего недавно из жизни жирафа Самсона подарила Московскому зоопарку его портрет, сообщила в своих соцсетях директор зоосада Светлана Акулова.
Она поблагодарила художницу Ирину Паратову за подарок. Подписчики Акуловой похвалили талант Паратовой и назвали картину «очень красивой».
В ответ художница написала, что попрощалась с Самсоном через эту работу и сказала, что он был для нее самым большим другом.
Легендарный жираф Московского зоопарка Самсон Гамлетович Ленинградов умер в возрасте 30 лет в конце июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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