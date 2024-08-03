Поклонница жирафа Самсона подарила Московскому зоопарку его портрет

Поклонница ушедшего недавно из жизни жирафа Самсона подарила Московскому зоопарку его портрет, сообщила в своих соцсетях директор зоосада Светлана Акулова.

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Она поблагодарила художницу Ирину Паратову за подарок. Подписчики Акуловой похвалили талант Паратовой и назвали картину «очень красивой».

В ответ художница написала, что попрощалась с Самсоном через эту работу и сказала, что он был для нее самым большим другом.

Легендарный жираф Московского зоопарка Самсон Гамлетович Ленинградов умер в возрасте 30 лет в конце июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Акулова
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеМосковский Зоопарк

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