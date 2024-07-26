Два краснокнижных котёнка снежного барса родились в зоопарке Перми

Уточняется, что это первое потомство для самки по кличке Аксу, которую спасли из браконьерской ловушки в таджикских горах, а отцом стал самец Снежок.

Сейчас мама с малышами находится в крытом вольере. В пресс-службе уточнили, что оба котенка – самцы, они здоровы, аппетит и вес у них находятся в норме.

Ранее Московском зоопарке рассказали о появлении на свет семи козлят дагестанского тура, передает RT.







