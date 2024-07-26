Два краснокнижных котёнка снежного барса родились в зоопарке Перми

В Пермском зоопарке впервые с 2019 года появились на свет два котёнка краснокнижных снежных барсов, сообщили в пресс-службе зоопарка.

В Московском зоопарке умер жираф Самсон

Уточняется, что это первое потомство для самки по кличке Аксу, которую спасли из браконьерской ловушки в таджикских горах, а отцом стал самец Снежок.

Сейчас мама с малышами находится в крытом вольере. В пресс-службе уточнили, что оба котенка – самцы, они здоровы, аппетит и вес у них находятся в норме.

Ранее Московском зоопарке рассказали о появлении на свет семи козлят дагестанского тура, передает RT.



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