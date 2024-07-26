Два краснокнижных котёнка снежного барса родились в зоопарке Перми
26 июля 202408:30
В Пермском зоопарке впервые с 2019 года появились на свет два котёнка краснокнижных снежных барсов, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Уточняется, что это первое потомство для самки по кличке Аксу, которую спасли из браконьерской ловушки в таджикских горах, а отцом стал самец Снежок.
Сейчас мама с малышами находится в крытом вольере. В пресс-службе уточнили, что оба котенка – самцы, они здоровы, аппетит и вес у них находятся в норме.
Ранее Московском зоопарке рассказали о появлении на свет семи козлят дагестанского тура, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru