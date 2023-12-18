«Без прозрачного!»: Стилист Лисовец дал советы по выбору наряда на корпоратив
Влад Лисовец в эфире НСН посоветовал россиянкам отказаться от мини и прозрачных нарядов на главном празднике года, но все-таки удивить коллег.
Выбирать наряд на корпоратив нужно так, чтобы удивить своих коллег, но при этом чувствовать себя комфортно, рассказал стилист и эксперт моды Влад Лисовец в интервью НСН.
«На корпоратив надо идти в том, в чем комфортно, в чем будет удобно веселиться! То, в чем вы никогда не появлялись на работе, нужно удивить и показать свой истинный характер. Тут, во-первых, надо смотреть, на что денег хватит, а во-вторых, на что хватит фантазии. Корпоратив – это тот самый случай, когда можно превратиться в принцессу, королеву, прийти в том, в чем на работу вы прийти не могли», - отметил он.
В связи с этим стилист посоветовал россиянам отказаться от вульгарных нарядов, чтобы чувствовать себя на высоте на протяжении всего праздника.
«Я советую не привязываться к цветовой гамме, смотреть, что вам больше идет, но не надо уходить в вульгарность, потому что на праздниках всегда через час настроение уже другое, более расслабленное. Чтобы до конца оставаться в достойном виде, стоит избегать мини и чересчур прозрачных нарядов. Все остальное абсолютно допустимо», - заключил собеседник НСН.
Ранее основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова дала россиянам модные советы накануне Нового года. По ее словам, в этом году модно встречать праздник в красном, золотом, в серебре, а также в черном, передает «Радиоточка НСН».
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