«Без прозрачного!»: Стилист Лисовец дал советы по выбору наряда на корпоратив

Выбирать наряд на корпоратив нужно так, чтобы удивить своих коллег, но при этом чувствовать себя комфортно, рассказал стилист и эксперт моды Влад Лисовец в интервью НСН.

«На корпоратив надо идти в том, в чем комфортно, в чем будет удобно веселиться! То, в чем вы никогда не появлялись на работе, нужно удивить и показать свой истинный характер. Тут, во-первых, надо смотреть, на что денег хватит, а во-вторых, на что хватит фантазии. Корпоратив – это тот самый случай, когда можно превратиться в принцессу, королеву, прийти в том, в чем на работу вы прийти не могли», - отметил он.

В связи с этим стилист посоветовал россиянам отказаться от вульгарных нарядов, чтобы чувствовать себя на высоте на протяжении всего праздника.

«Я советую не привязываться к цветовой гамме, смотреть, что вам больше идет, но не надо уходить в вульгарность, потому что на праздниках всегда через час настроение уже другое, более расслабленное. Чтобы до конца оставаться в достойном виде, стоит избегать мини и чересчур прозрачных нарядов. Все остальное абсолютно допустимо», - заключил собеседник НСН.

Ранее основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова дала россиянам модные советы накануне Нового года. По ее словам, в этом году модно встречать праздник в красном, золотом, в серебре, а также в черном, передает «Радиоточка НСН».

