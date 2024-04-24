СМИ: В деле замминистра обороны РФ появился третий фигурант

По данным издания, еще одному фигуранту вменяется дача взятки. Ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы, либо штраф, в размере до 90-кратной суммы взятки. Вопрос о мере пресечения в отношении него пока не решен.

Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве. Накануне СК России сообщил о его задержании по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. В правоохранительных органах также уточнили, что этому предшествовала длительная оперативная разработка.

Ранее адвокат задержанного замминистра обороны РФ Тимура Иванова Денис Балуев рассказал «Радиоточке НСН», что информация о возможном обвинении в госизмене не соответствует действительности.

