Пока лишь дискуссия: Минтранс предложил повысить максимальную скорость

Ведомство изучает этот вопрос, поскольку в регионах есть «прекрасные дороги» первой и второй технических категорий, - заявил Евгений Дитрих. Такие трассы по показателям ширины полосы, радиуса поворота, другим техническим параметрам «полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться», при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями, - рассказал министр, пояснив, что именно для таких трасс и прорабатывается возможность повышения скорости. Сейчас вне пределов населенных пунктов мотоциклы, легковые машины и грузовые автомобили с разрешенной массой до трех с половиной тонн на магистралях могут передвигаться со скоростью 110 километров в час, на остальных дорогах – не более 90 километров в час. Ранее «Автодор» выступил с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. Речь идёт о таких платных трассах, как М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральная кольцевая автодорога. Пока максимальная скорость там – 110 км/ч и лишь на некоторых участках - 130 км/ч.

Дискуссия о необходимости повышения максимально допустимой скорости движения на автодорогах соответствующего качества ведется уже давно, и в ее рамках неоднократно говорилось о необходимости исключить немотивированные ограничения скорости на ряде участков. В эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков называл такие отрезки трасс «кормушками»:

«Убрать "кормушки" с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости, повысить скоростной режим на федеральных трассах. Сейчас действующие ограничения были введены еще в 60-е годы, нужно пересматривать их. Но государство в них заинтересовано, потому что получает огромные деньги в виде штрафов. Наука говорит, что никакой корреляции между увеличением скорости и аварийностью не наблюдается», - отметил Лысаков.

Той же позиции придерживается координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, признававший на пресс-конференции в НСН, что сам неоднократно становился жертвой «дорожных ловушек»:

«Меняется скоростной режим на дороге, которая абсолютно не меняется с физической точки зрения. Ты едешь по дороге, вдруг на участке 200 метров вместо 60 км/ч стоит ограничение 40 км/ч. И, естественно, там стоит камера».

По его мнению, такие «дорожные ловушки» устраиваются «для того, чтобы водитель запутался и совершил нарушение».

Впрочем, все это – и сейчас не более чем дискуссия. Глава Минтранса не уточнил сроки, когда могут принять окончательное решение о повышении скоростного лимита на автомагистралях.

