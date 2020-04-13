Поиск компромисса в ожидании пика и второй волны эпидемии

За две с половиной тысячи перевалил показатель суточного прироста диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России. За сутки количество инфицированных выросло на 2558 человек, - гласят официальные данные на сайте «стопкоронавирус.рф». Общее число заболевших в стране составило 18 тысяч 328 человек. Новые случаи выявлены в 62 регионах, больше всего в Москве – 1355. Количество умерших от COVID-19 в целом по России выросло до 148. Общее число выздоровевших – 1470.

Абсолютные цифры - не очень приятные, - заметила в телеинтервью вице-премьер Татьяна Голикова. Вместе с тем, в среднем рост числа заболевших по России составляет порядка 17-18%, и эта статистика пугать не должна, поскольку это «не экспоненциальный рост», — сказала Голикова. По ее словам, середина наступившей недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19. Действующий в стране режим жесткой самоизоляции вице-премьер назвала «поиском хрупкого, но компромисса между ограничительными мерами и работой экономики». Режим нерабочих дней введён до 30 апреля, чтобы прошло два цикла по 14 дней и власти могли оценить эффект от принятых мер, - пояснила Голикова.

К 30-му апреля станет понятно, сохранятся ли в мае действующие меры по сдерживанию заболеваемости или необходимо еще большее их ужесточение, - развил мысль вице-премьера вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в комментарии для НСН.

«Текущего периода самоизоляции - двух циклов по 14 дней, достаточно, чтобы сказать по какому пути идёт эпидемия. Если разрастается, значит, меры, которые мы принимаем, недостаточны. А если пойдёт на снижение, значит всё правильно и необходимо продолжать такой карантин. Только к концу апреля мы поймём, как у нас идёт развитие эпидемии. А в настоящее время мы ждём пика, так как пока его признаков не наблюдается».

Между тем, китайские эксперты уже предупредили о возможной повторной вспышке коронавирусной инфекции в конце года. Как заявил глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, вторая волна может начаться в ноябре в странах с недостаточными медицинскими ресурсами - Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Вместе с тем, благодаря полученному опыту вторая волна не будет столь масштабной, как нынешняя - благодаря накопленному медиками диагностическому опыту, указал китайский специалист. В самом Китае, как утверждают власти, распространение коронавируса остановлено. В эпицентре вспышки COVID-19 - провинции Хубэй и ее центре городе Ухань - ограничения на въезд и выезд были сняты еще в конце марта.

