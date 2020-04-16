Пойдет ли урок с очередями в метро впрок?

Так прокомментировал вчерашние очереди на входах в столичное метро и пробки на въездах в город в связи с введением спецпропусков пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что «сейчас ситуация в этом плане нормализовалась». По его словам, полиция и мэрия «выводы будут делать совместно».

Увы, но если и сделают, то не те или не все. И уж точно не сотрудники полиции, брошенные на улицы для контроля за режимом непонятно чего. Ведь у них еще со времен милиции показатель эффективности работы только один – «палочная» система, в нынешней ситуации выражающаяся в количестве выписанных штрафов за нарушение режима самоизоляции. И тут уместно обратиться к логике русского языка: «самоизоляция» значит – добровольная, а не по чьему-то распоряжению. А, стало быть, «самовыход» из самоизоляции не может быть наказуем, поскольку опять же является добровольным решением прекратить добровольное же отшельничество. Но логика никогда не была сильной стороной большинства сотрудников полиции, иначе МВД ни в жизнь не согласилось бы с введением нынешнего «квазирежима» «квазикарантина».

Зато какое раздолье режим спецпропусков предоставляет для тех сотрудников правоохранительных органов, которых с давних пор и по сей день называют малоприятным словом из сферы утилизации бытовых отходов! Наткнуться на такого – и никакой пропуск не спасет! Примеры? Пожалуйста: попавшая в интернет видеозапись жесткого задержания пенсионерки эдак полувзводом сотрудников полиции, половина из которых, кстати, даже без масок. Она с сыном пошла в ближайший магазин за продуктами. То обстоятельство, что для этого не нужен никакой спецпропуск, сотрудников полиции не остановило. Пока в их отношении инициирована служебная проверка.

В условиях вспышки малоизученного заболевания, столь быстро охватившего весь мир и имеющего столь тяжелые последствия, как COVID-19, максимально возможное социальное дистанцирование как можно большего числа людей полностью укладывается в рамки здравого смысла. Однако при ужесточении мер для достижения этой цели руководствоваться нужно тоже здравым смыслом, раз уж после знаменитых «шашлычных выходных» на здравый смысл некоторой части граждан рассчитывать не приходится. К чему приводит пренебрежение здравомыслием, показывают и вчерашние очереди в метро, наверняка ставшие рассадником заболевания, и восемь мордоворотов, заталкивающие в «воронок» пожилую женщину.

Хотели как лучше, а получилось как всегда...

