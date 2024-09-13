Похороны Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате

Похороны историка и журналиста Николая Сванидзе состоятся в закрытом формате. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

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«Похороны... будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала правозащитник в своем Telegram-канале.

Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, причиной его смерти стали осложнения после пневмонии.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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