Похороны Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате
13 сентября 202411:33
Похороны историка и журналиста Николая Сванидзе состоятся в закрытом формате. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.
«Похороны... будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала правозащитник в своем Telegram-канале.
Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, причиной его смерти стали осложнения после пневмонии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru