Похороны Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате

«Похороны... будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала правозащитник в своем Telegram-канале.

Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, причиной его смерти стали осложнения после пневмонии.

