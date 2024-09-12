«Долго болел»: Член СПЧ рассказала, что Сванидзе не смог восстановиться после инсульта

«Он болел очень долго, очень много болел. Мы понимали, что он болен. Это было видно. Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго», - сказал она в беседе с «Газетой.Ru».

Как уточнила Меркачева, в последний раз она видела журналиста в 2022 году, однако они общались по телефону. Член СПЧ добавила, что Сванидзе шел на поправку, но не смог восстановиться.

Тележурналист умер на 70-м году жизни в своей московской квартире.

Сванидзе известен как ведущий ряда программ на российском телевидении. Он также был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов Москвы. До 2022 года Сванидзе входил в Совет по правам человека, передает «Радиоточка НСН».

