«Долго болел»: Член СПЧ рассказала, что Сванидзе не смог восстановиться после инсульта
Здоровье тележурналиста Николая Сванидзе подкосил инсульт, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева.
«Он болел очень долго, очень много болел. Мы понимали, что он болен. Это было видно. Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго», - сказал она в беседе с «Газетой.Ru».
Как уточнила Меркачева, в последний раз она видела журналиста в 2022 году, однако они общались по телефону. Член СПЧ добавила, что Сванидзе шел на поправку, но не смог восстановиться.
Тележурналист умер на 70-м году жизни в своей московской квартире.
Сванидзе известен как ведущий ряда программ на российском телевидении. Он также был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов Москвы. До 2022 года Сванидзе входил в Совет по правам человека, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Долго болел»: Член СПЧ рассказала, что Сванидзе не смог восстановиться после инсульта
- Москвичей предупредили о второй фазе активности клещей
- Роспотребнадзор: В Москве превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ
- Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV VMA
- Минобороны: Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже
- СМИ: В Эстонии намерены повысить плату за ожидание у КПП на границе с РФ
- «Дерзкий и проверенный!»: Арбенина объявила о новом стадионнике на «Спартаке»
- Еще в 11 областях Украины ввели отключения электроэнергии
- ЦБ вводит обращение цифрового рубля с июля 2025 года
- ФСБ пресекла подготовку теракта в Севастополе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru