Похороны матери Юрия Шевчука состоятся 10 августа в Уфе


Мать солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука Фания Гареева-Шевчук скончалась накануне в столице Башкортостана. Женщине было 94 года.

Как сообщает РИА Новости, ее похороны состоятся в Уфе 10 августа.

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По информации агентства, Юрий Шевчук уже прилетел в Уфу. Как отмечает Башинформ.рф, музыкант был в близких отношениях с мамой и часто приезжал ее навещать.

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