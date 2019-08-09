Похороны матери Юрия Шевчука состоятся 10 августа в Уфе
9 августа21:11
Мать солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука Фания Гареева-Шевчук скончалась накануне в столице Башкортостана. Женщине было 94 года.
Как сообщает РИА Новости, ее похороны состоятся в Уфе 10 августа.
По информации агентства, Юрий Шевчук уже прилетел в Уфу. Как отмечает Башинформ.рф, музыкант был в близких отношениях с мамой и часто приезжал ее навещать.
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