Похороны матери Юрия Шевчука состоятся 10 августа в Уфе

Новые взрывы на военном арсенале под Ачинском За помощью к медикам обратились девять человек На складе боеприпасов возобновился пожар Жителей Каменки, ближайшей деревни к военному объекту, вновь эвакуируют Из-за новых взрывов пассажирские поезда пущены в обход