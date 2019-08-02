Шевчук: Надо избавляться от штампов в башке!

Группа «ДДТ» готовит новый альбом. Юрий Шевчук заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и признался, что жаждет музыкальных экспериментов. Подробности – только на НСН.

«Эти штампы в башке, от них нужно освобождаться. И это – серьезная работа. Я – не раб какого-то стиля, я просто люблю музыку. Я не люблю стили. Стили могут быть разные, а музыка – вот это круто», - сказал артист.

Новые песни «ДДТ» в числе первых услышали гости фестиваля «НАШЕСТВИЕ - 2019». Коллектив не только сыграл на фестивале 8 абсолютно новых треков, но и снял на одну из них клип. Видео на песню «Я играю блюз» можно увидеть уже сейчас на сайте nashe.ru. Песня войдёт в будущий альбом «ДДТ».

