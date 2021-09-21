Синоптики пообещали «бабье лето» в начале октября в Москве
Синоптики центра «Фобос» прогнозируют на начало октября в центральном регионе РФ умеренно теплую и спокойную погоду, подходящую под стандарты «бабьего лета».
«Высока вероятность того, что и октябрь начнётся такой же спокойной и умеренно тёплой и комфортной погодой», - говорится в сообщении на сайте центра.
По данным синоптиков, днём температура воздуха будет подниматься до +11…+16°. Однако ночью температура будет оставаться низкой +2…+7°.
Отмечается, что погода начнет улучшаться с конца сентября, несмотря на то, что влияние антициклона будет оказывать свое влияние до конца текущего месяца.
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