Синоптики пообещали «бабье лето» в начале октября в Москве

Синоптики центра «Фобос» прогнозируют на начало октября в центральном регионе РФ умеренно теплую и спокойную погоду, подходящую под стандарты «бабьего лета».

В Москве за два дня выпало почти 60% месячной нормы осадков

«Высока вероятность того, что и октябрь начнётся такой же спокойной и умеренно тёплой и комфортной погодой», - говорится в сообщении на сайте центра.

По данным синоптиков, днём температура воздуха будет подниматься до +11…+16°. Однако ночью температура будет оставаться низкой +2…+7°.

Отмечается, что погода начнет улучшаться с конца сентября, несмотря на то, что влияние антициклона будет оказывать свое влияние до конца текущего месяца.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:СиноптикиПогода
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