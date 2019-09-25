Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии
Суд признал Дениса Чуприкова виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Мужчину приговорили к трём годам колонии. Как пишет РИА новости, в этот срок засчитаны девять месяцев, которые фигурант провёл в СИЗО.
Между тем, прокурор просила приговорить Чуприкова к четырём годам лишения свободы.
Напомним, накануне подсудимый рассказал, что похитил полотно из Третьяковской галереи потому, что хотел «хайпануть». При этом мужчина заявил, что если бы его кто-то попытался остановить, он бы, не задумываясь, отдал картину. Как отмечает телеканал «360», ранее Денис Чуприков полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, инцидент произошел 27 января. Злоумышленника удалось задержать на следующий день. Полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» обнаружили чуть позже на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Кстати, выставку «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее посетили 386 тыс. человек. Она работала в Москве с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. Очевидно, скандальный инцидент привлёк к ней внимание даже тех людей, которые далеки от мира искусства.
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