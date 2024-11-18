Похищенному из столичного зоомагазина коту Лучику нашли новый дом

Ранее стало известно, что две школьницы унесли кота Лучика, находившегося на передержке, из зоомагазина на Фестивальной улице в Москве. Девочек несколько раз замечали в столице, затем они пропали. Позже официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что похитивших кота школьниц нашли в Алуште в Крыму.

Сам кот нашелся на столичной парковке, он прятался под машинами. Разыскивавшие кота подчеркнули, что он сильно похудел «и глазки испуганные».

По словам волонтеров, новыми хозяевами Лучика стали проверенные люди, которые уже брали кота из приюта. Этот питомец умер от старости, поэтому Лучик будет единственным животным в семье, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

