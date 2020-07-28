Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях России
Победителями второй волны всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», который проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» совместно с ОНФ, стали 636 студентов из 56 регионов России. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.
По его словам, проект стал востребованным инструментом дистанционного образования: число победителей выросло на 25% по сравнению с первой волной. Во второй волне через платформу профстажировки.рф участвовали 109 тысяч студентов. Они получили доступ к базе кейсов работодателей. В финале проекта победителей выбирали из 5072 участников, прошедших отбор и предложивших свои решения.
Стажировки победителям предложат 164 компаний. Больше всего победителей оказалось по кейсам ОНФ, компаний «Группа ГАЗ», «Сахалин Энерджи», «Почта России» и ДОМ.РФ. Студентов поздравили глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.
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