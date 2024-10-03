АТОР: Турция в октябре подешевела на 10%
Средний чек тура в Турцию в октябре снизился на 10% по сравнению с сентябрем, рассказали в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так, стоимость путевки на двоих на 8 дней в Турцию составляет чуть больше 208 тысяч рублей.
Большая часть бронирований (85%) приходится на курорты провинции Анталья. Самыми популярными направлениями являются Аланья (27%) и Сиде (21,3%). Доля курортов Эгейского побережья составляет около 11%. На Стамбул же приходится 3% продаж.
Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что в России создадут курорты, построенные по образцу Египта, напоминает «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru