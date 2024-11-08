«Погожие дни»: Москвичам пообещали до +8 градусов тепла на выходных
Самый теплый день будет в субботу, 9 ноября, в воскресенье температура начнет снижаться, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
В предстоящие выходные в Москве воздух прогреется до +8 градусов, заморозков и дождей не ожидается, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
«Можно ждать благоприятной погоды на выходные. Самый теплый день будет в субботу, днем воздух прогреется. Есть шансы, что появится солнце и воздух прогреется до +8 градусов, ночных заморозков не будет. Воскресенье обозначится тенденцией к понижению температуры. И от утренних +5… +6 градусов тепла к вечеру температура потихонечку понизится до +1… +3 градусов. И здесь уже меньше шансов увидеть солнце на небе. Практически без осадков суббота и воскресенье. Хорошие, погожие дни. Ждем позднюю зиму», - сказал Шувалов.
Также он отметил, что на следующей неделе в Московскую область вернутся заморозки, днем ожидается до +4 градусов.
«В начале следующей недели в область вернутся заморозки. Дневная температура тоже понизится, но в значениях, близким к нормальным для этих чисел ноября. Это где-то +1… +4 градуса тепла», - добавил собеседник НСН.
Ранее метеорологи сервиса «Яндекс Погода» представили прогноз, согласно которому осень 2024 года будет более теплой, чем обычно. При этом количество осадков может быть близким к 30-летней норме. Теплее обычного последний месяц осени ожидается в Западной и Восточной Сибири, в том числе в Новосибирске, Омске и Красноярске, передает «Радиоточка НСН».
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