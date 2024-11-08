«Погожие дни»: Москвичам пообещали до +8 градусов тепла на выходных

Также он отметил, что на следующей неделе в Московскую область вернутся заморозки, днем ожидается до +4 градусов.

«В начале следующей недели в область вернутся заморозки. Дневная температура тоже понизится, но в значениях, близким к нормальным для этих чисел ноября. Это где-то +1… +4 градуса тепла», - добавил собеседник НСН.

Ранее метеорологи сервиса «Яндекс Погода» представили прогноз, согласно которому осень 2024 года будет более теплой, чем обычно. При этом количество осадков может быть близким к 30-летней норме. Теплее обычного последний месяц осени ожидается в Западной и Восточной Сибири, в том числе в Новосибирске, Омске и Красноярске, передает «Радиоточка НСН».

