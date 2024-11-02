Синоптик Тишковец: В Москве выпало три ведра осадков на квадратный метр
В Москве за прошедшие сутки выпало огромное количество осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«На опорной метеостанции ВДНХ в Москве за последнее 24 часа зарегистрировали 18 миллиметров осадков», - написал синоптик.
По его словам, это примерно 55% от месячной нормы, или равняется трем ведрам дождевой воды, вылитой на 1 квадратный метр московских улиц. Тишковец предупредил, что с субботы, 2 ноября, начнется арктическое вторжение в Центральную Россию.
«Может пойти мокрый снег», - добавил специалист.
Ранее более 40 ученых предупредили Северную Европу о неминуемом катаклизме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru