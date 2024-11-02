Синоптик Тишковец: В Москве выпало три ведра осадков на квадратный метр

Автомобилистов Москвы призвали ездить только на зимней резине В деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты Более 500 тысяч московских школьников приняли участие во Всероссийской олимпиаде Еще девять набережных Москвы-реки благоустроят при участии инвесторов