Погода в Москве напоминает апрельскую

Начавшаяся рабочая неделя в Москве будет ветреной, температура воздуха будет существенно колебаться. Ожидаются также скачки атмосферного давления, сообщали АГН «Москва» в погодном центре «Фобос».

По словам синоптиков, во вторник давление снизится до 738 мм ртутного столба, в среду оно упадет до 734 мм ртутного столба. Зато в четверг поднимется до нормального и составит 746 мм ртутного столба.

Температура воздуха будет превышать норму на этой неделе на 11-12 градусов. В Гидрометцентре сообщили, что такая погода больше напоминает апрельскую, пишет «Газета.ру». Дневная температура воздуха в Москве составит примерно +3.. +5 градусов. С четверга ожидается незначительное похолодание. Воздух будет прогреваться от ноля до +2 градусов.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали погоду в феврале. Предполагается, что температура воздуха на территории России будет заметно ниже, чем в январе. Может выпасть снег.

