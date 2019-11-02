В Москве предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности
2 ноября 201917:02
В Гидромецентре объявили «жёлтый» уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья.
«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — отмечается в официальном сообщении ведомства.
Предупреждение распространяется на период с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября, уточняет RT. В данный промежуток ожидаются осадки, порывы ветра, резкие колебания температуры.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН раскрыл подробности двух новых времен года.
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