В Москве предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности

2 ноября 201917:02

В Гидромецентре объявили «жёлтый» уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья.

«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Предупреждение распространяется на период с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября, уточняет RT. В данный промежуток ожидаются осадки, порывы ветра, резкие колебания температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН раскрыл подробности двух новых времен года.

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