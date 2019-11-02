В Москве предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности

В Гидромецентре объявили «жёлтый» уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья.

«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Предупреждение распространяется на период с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября, уточняет RT. В данный промежуток ожидаются осадки, порывы ветра, резкие колебания температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН раскрыл подробности двух новых времен года.

