Специалист связал аномальную жару в России с изменением климата

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа, сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. О том, как участившиеся в последнее время экстремально жаркие дни связаны с изменением климата, НСН рассказал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

«Изменение климата проявляется в учащении таких событий, как повышенные температуры. Жара в такие дни не рекордная, но стоящая достаточно продолжительное время. Связь между этими явлениями есть. Однако научно это пока не доказано», - отметил Киселев.

По его словам, климатологам необходимы время и больше статистики, чтобы эта связь была установлена как научный факт.

Андрей Киселев подчеркнул, что в целом погода формируется с учетом многих факторов.

«Например, изменяется циркуляция атмосферы океана. Если раньше в определенные периоды времени воздушные массы шли по одному маршруту, то сейчас – по другим. Кроме того, можно говорить и об изменении режима осадков. Уже несколько десятилетий на смену легким грибным дождям приходят сильные и проливные. Это не меняет общего количества осадков на определенной территории, однако они стали более сильными, но и более кратковременными. Поэтому есть регионы, где усиливается засушливость или наоборот – выпадает большее количество осадков», - рассказал эксперт.

Он вспомнил, что в США несколько лет назад было проведено исследование на тему, верят ли люди в изменение климата и глобальное потепление.

«В разных штатах ответили по-разному. Там, где за последние пять лет происходили природные катаклизмы, люди верят в глобальное потепление. А там, где погода была близка к норме, - нет. Это говорит о том, что они ориентируются на то, что видят, а не на исследования ученых», - резюмировал Киселев.

В Москве погода в июне побила сразу несколько температурных рекордов. Одним из самых жарких дней 2019 года стало 6 июня, когда на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 29,3 градуса. Аналогичная жара регистрировалась в российской столице в 1988, 1999 и 2014 годах.

На следующий день, 7 июня, столбик термометра поднялся до 30-32 градусов. А 22 июня температура воздуха составила 32 градуса. В этот произошло перекрытие рекорда 1917 года, когда воздух в столице раскалился до 31,8 градуса.







