Синоптик Тишковец: «Ржавые» дожди пройдут в Поволжье и на Урале
На российские регионы в Поволжье и на Урале могут пролиться «ржавые» дожди, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости».
По его словам, в сторону России движется пыльная буря, сформированная в Ливии и Египте.
Синоптик уточнил, что шлейф из Африки достигнет Поволжья уже в пятницу, а в субботу доберется и до Урала, где в эти дни начнутся дожди.
Тишковец добавил, что из-за африканского шлейфа на юге России уже начались пыльные бури — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Калмыкии.
Ранее синоптик Шувалов посоветовал не купаться в Черном море в майские праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru