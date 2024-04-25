Синоптик Тишковец: «Ржавые» дожди пройдут в Поволжье и на Урале

По его словам, в сторону России движется пыльная буря, сформированная в Ливии и Египте.

Синоптик уточнил, что шлейф из Африки достигнет Поволжья уже в пятницу, а в субботу доберется и до Урала, где в эти дни начнутся дожди.

Тишковец добавил, что из-за африканского шлейфа на юге России уже начались пыльные бури — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Калмыкии.

Ранее синоптик Шувалов посоветовал не купаться в Черном море в майские праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

