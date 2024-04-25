Синоптик Тишковец: «Ржавые» дожди пройдут в Поволжье и на Урале

На российские регионы в Поволжье и на Урале могут пролиться «ржавые» дожди, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости».

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По его словам, в сторону России движется пыльная буря, сформированная в Ливии и Египте.

Синоптик уточнил, что шлейф из Африки достигнет Поволжья уже в пятницу, а в субботу доберется и до Урала, где в эти дни начнутся дожди.

Тишковец добавил, что из-за африканского шлейфа на юге России уже начались пыльные бури — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Калмыкии.

Ранее синоптик Шувалов посоветовал не купаться в Черном море в майские праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: личный архив
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