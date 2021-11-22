Погибший в ДТП блогер Губденский пожертвовал 1,5 млн рублей

«В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжелыми патологиями. Сделать они это намеревались скрытно», — следует из сообщения. Деньги поступили на счет фонда 19 ноября.

Благодаря данной помощи было закрыто 18 сборов на три миллиона рублей.

Видео смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием блогера Саида Губденского сняла камеры наблюдения.

