Погибший в ДТП блогер Губденский пожертвовал 1,5 млн рублей
Блогер Саид Губденский и глава Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, которые погибли в результате смертельной автоаварии на Кутузовском проспекте в Москве, незадолго до смерти пожертвовали по 1,5 миллиона рублей, сообщает благотворительный фонд «Инсан» в своем Instagram.
«В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжелыми патологиями. Сделать они это намеревались скрытно», — следует из сообщения. Деньги поступили на счет фонда 19 ноября.
Благодаря данной помощи было закрыто 18 сборов на три миллиона рублей.
Видео смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием блогера Саида Губденского сняла камеры наблюдения.
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