Песков объяснил скандальный пост сына в Instagram о смертельном ДТП с блогером

«Он не ездит! Это он у себя опубликовал чужой пост! Перепост», - пояснил пресс-секретарь президента РИА Новости.

Мики Песков разместил провокационный пост после гибели блогера Саида Губденского.

«Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2-3 дня, и начинается то же самое», — говорится в публикации.

Накануне в Москве в результате лобового столкновения двух автомобилей на Кутузовском проспекте погиб автоблогер Саид Губденский и его пассажир - президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он скончался в больнице.

