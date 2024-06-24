СК: При терактах в Дагестане погибли 15 полицейских и четверо гражданских
Пятнадцать сотрудников правоохранительных органов и четыре мирных жителя погибли в результате терактов в Дагестане. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица», — отмечается в заявлении.
В СК указали, что один из погибших — православный священник.
Накануне в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма и синагогу, а также пост ДПС, напоминает 360.ru. По данным Национального антитеррористического комитета, были нейтрализованы пять боевиков. В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести нападавших.
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