СК: При терактах в Дагестане погибли 15 полицейских и четверо гражданских

Пятнадцать сотрудников правоохранительных органов и четыре мирных жителя погибли в результате терактов в Дагестане. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица», — отмечается в заявлении.

В СК указали, что один из погибших — православный священник.

Накануне в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма и синагогу, а также пост ДПС, напоминает 360.ru. По данным Национального антитеррористического комитета, были нейтрализованы пять боевиков. В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести нападавших.

