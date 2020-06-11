Погибшего в ДТП с актёром Ефремовым отпели на родине Есенина
Обряд отпевания Сергея Захарова, ставшего жертвой в ДТП, утроенного актёром Михаилом Ефремовым, прошёл сегодня в православном храме села Константиново Рязанской области, где родился поэт Сергей Есенин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных жителей.
Похороны состоятся на родине Захарова, в селе Кузьминское Рыбновского района. Односельчане всё же решились рассказать о трагедии пожилой матери погибшего. Ей сначала не говорили о смерти сына, опасаясь, что её станет плохо. Она попросила отвезти ее в храм, чтобы попрощаться с ним. Односельчане говорят, что особенно тяжело сейчас вдове Сергея - у нее несколько дней назад умерла мать, а теперь приходится заниматься похоронами супруга.
Панихида прошла в храме Казанской иконы Божией Матери, передает «360». Попрощаться с погибшим пришли местные жители, в самом храме присутствовали в основном родственники и близкие. С представителями СМИ они не общаются. Утром состоялась гражданская панихида в траурном зале при Институте имени Склифосовского.
Как отмечает Утро.ру, после смертельного ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова многие медийные персоны разделились на два лагеря. Одни пытаются оправдать виновника аварии, другие, наоборот, уверены, что актер не заслуживает никакого сочувствия.
Ко второй группе относится и врач Александр Мясников - глава центра мониторинга ситуации с коронавирусом оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В телепрограмме «Прямой эфир» он выразил уверенность, что к такому исходу актера привело его регулярное длительное пьянство. Как подчеркнул Мясников, любой, кто усаживается за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, автоматом становится преступником. А в ситуации, когда в ДТП погибает человек, - уже убийцей.
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