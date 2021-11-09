Погибшего на спецоперации в Петербурге бойца СОБР наградят за мужество

Сотрудника СОБРа, погибшего во время спецоперации в Санкт-Петербурге, могут наградить за мужество. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

СМИ: В Петербурге сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников

Ранее стало известно, что во время задержания предполагаемых мошенников один из подозреваемых сбил силовика на автомобиле, сотрудник СОБРа скончался на месте.

Как сообщили в Росгвардии, погибший — старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров, пишет RT.

«В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи», — подчеркнули в ведомстве.

Подполковник Евгений Захаров — участник боевых действий, награжден медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка», пишет Ura.ru. У погибшего остались жена и трое детей.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:НаградаРосгвардияСанкт-Петербург
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