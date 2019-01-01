Общество

Погибла журналистка Маргарита Вирова

13 мая21:43

Трагически погибла 25-летняя журналистка Wonderzine Маргарита Вирова, передает телеканал «360».

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Маргарита отошла к окну, чтобы сфотографировать друзей, оперлась на кошачью сетку, потеряла равновесие и выпала из окна.

«Скорая» доставила девушку в реанимацию, где она скончалась.

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ФОТО: pixabay.com
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