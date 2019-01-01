Погибла журналистка Маргарита Вирова
Трагически погибла 25-летняя журналистка Wonderzine Маргарита Вирова, передает телеканал «360».
Маргарита отошла к окну, чтобы сфотографировать друзей, оперлась на кошачью сетку, потеряла равновесие и выпала из окна.
«Скорая» доставила девушку в реанимацию, где она скончалась.
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