Минтранс обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым. Об этом сообщил глава транспортного ведомства Виталий Савельев в эфире «Россия 1».

Савельев отметил, что продление ограничений полетов на юг осуществляется каждые две недели, поскольку ведомства следят за обстановкой.

Временно ограничены полеты в аэропорты южной части страны, в частности, Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Другие воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

