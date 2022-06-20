Минтранс обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым
Минтранс обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым. Об этом сообщил глава транспортного ведомства Виталий Савельев в эфире «Россия 1».
Савельев отметил, что продление ограничений полетов на юг осуществляется каждые две недели, поскольку ведомства следят за обстановкой.
Временно ограничены полеты в аэропорты южной части страны, в частности, Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Другие воздушные гавани страны работают в штатном режиме.
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