Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург»

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом станет стартовым этапом в реализации крупных инфраструктурных проектов. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

РЖД планируют построить ВСМ в течение 10-15 лет

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии запуска строительства ВСМ между двумя столицами, которая пройдёт по территории шести субъектов РФ.

Он также отметил, что в перспективе подобные высокоскоростные маршруты будут проложены и между другими регионами страны, способствуя «росту туризма и деловой активности».

«Основные подходы к реализации этого крупного проекта мы с коллегами недавно обсуждали. Пора переходить к практической реализации... Давайте начнём работу», - сказал Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский городскйо вокзал на МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» станет первой остановкой высокоскоростных поездов в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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