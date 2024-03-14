Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург»
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом станет стартовым этапом в реализации крупных инфраструктурных проектов. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии запуска строительства ВСМ между двумя столицами, которая пройдёт по территории шести субъектов РФ.
Он также отметил, что в перспективе подобные высокоскоростные маршруты будут проложены и между другими регионами страны, способствуя «росту туризма и деловой активности».
«Основные подходы к реализации этого крупного проекта мы с коллегами недавно обсуждали. Пора переходить к практической реализации... Давайте начнём работу», - сказал Путин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский городскйо вокзал на МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» станет первой остановкой высокоскоростных поездов в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Европарламент потребовал от РФ вернуть переданное в 1916 году золото
- Итальянский певец Pupo заявил, что приехал в Россию без политических намерений
- Богослов призвал к «цифровому воздержанию» в Великий пост
- СМИ: спикер Палаты представителей США предложил Украине заем или ленд-лиз
- В Воронеже предложили установить памятник лидеру группы «Сектор газа»
- Еврокомиссия открыла дело против китайской онлайн-торговой площадки AliExpress
- Медведев призвал продвигать и награждать артистов, выступающих в зоне СВО
- США ввели санкции против троих еврейских поселенцев
- СМИ: Первая ракетка мира Джокович снялся с «Мастерса» в Майами
- Торговые центры временно закрыли в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru