Поезда с пассажирами застряли в тоннеле на серой ветке столичного метро
Неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» заблокировал движение в область, в тоннеле застряли пассажиры двух других составов, передает «Интерфакс».
Уточняется, что поезда находятся между метростанциями «Бибирево» и «Алтуфьево».
Решается вопрос об эвакуации людей.
Приостановка движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии не угрожает безопасности пассажиров, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
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