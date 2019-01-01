Общество

Поезда с пассажирами застряли в тоннеле на серой ветке столичного метро

23 мая21:17

Неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» заблокировал движение в область, в тоннеле застряли пассажиры двух других составов, передает «Интерфакс».

Уточняется, что поезда находятся между метростанциями «Бибирево» и «Алтуфьево».

Решается вопрос об эвакуации людей.

Профсоюз: В московском метро скрывают мелкие возгорания

Приостановка движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии не угрожает безопасности пассажиров, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.




Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Московское Метро