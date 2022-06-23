Поезда между крымским городом Джанкой и Мелитополем запустят 1 июля

Отмечалось, что железнодорожное сообщение между Крымом и Мелитополем заработает в тестовом режиме.

Ранее власти Донецкой народной республики заявили об открытии для гражданских автомобилей маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон.

