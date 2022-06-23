Поезда между крымским городом Джанкой и Мелитополем запустят 1 июля

Поезда между крымским городом Джанкой и Мелитополем запустят 1 июля. Об этом сообщил глава «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов, передает ТАСС.

Минтранс обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым

Отмечалось, что железнодорожное сообщение между Крымом и Мелитополем заработает в тестовом режиме.

Ранее власти Донецкой народной республики заявили об открытии для гражданских автомобилей маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон.

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ФОТО: РИА Новости//Георгий Зимарев
ТЕГИ:КрымПоезда
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