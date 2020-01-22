Поезд «Севастополь-Москва» запустят в апреле 2020 года

По словам Белика, Дитрих прокомментировал этот вопрос в ходе заседания в Госдуме.

Напомним, запуск железнодорожного движения в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы прошел 23 декабря прошлого года. В настоящее время поезда курсируют по маршрутам Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь и обратно.

Ранее 20 января сообщалось, что с момента открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту прошла первая сотня поездов.

