Первая сотня пассажирских поездов прошла по Крымскому мосту

Первые сто пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту с начала открытия по нему движения. Об этом сообщает КИА.

Как сообщает агентство, сотым по счету стал поезд, прошедший по мосту 19 января из Севастополя в Санкт-Петербург.