Первая сотня пассажирских поездов прошла по Крымскому мосту

20 января 202020:48

Первые сто пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту с начала открытия по нему движения. Об этом сообщает КИА.

Как сообщает агентство, сотым по счету стал поезд, прошедший по мосту 19 января из Севастополя в Санкт-Петербург.

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Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту началось 25 декабря прошлого года. За это время было перевезено 85 тысяч пассажиров.

Напомним, Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная была открыта в мае 2018 года. 23 декабря прошлого года президент России запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Как ожидается, старт движению грузовых поездов будет дан 1 июля.

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Фото: НСН
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