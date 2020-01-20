Первая сотня пассажирских поездов прошла по Крымскому мосту
Первые сто пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту с начала открытия по нему движения. Об этом сообщает КИА.
Как сообщает агентство, сотым по счету стал поезд, прошедший по мосту 19 января из Севастополя в Санкт-Петербург.
Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту началось 25 декабря прошлого года. За это время было перевезено 85 тысяч пассажиров.
Напомним, Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная была открыта в мае 2018 года. 23 декабря прошлого года президент России запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Как ожидается, старт движению грузовых поездов будет дан 1 июля.
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