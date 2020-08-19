Поэт Орлуша рассказал о трезвом вождении Ефремова

Михаил Ефремов, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, никогда не садился за руль пьяным. Об этом во время допроса в Пресненском суде Москвы заявил поэт Андрей Орлов известный как «Орлуша». Он подчеркнул, что в те моменты, когда артист употреблял алкоголь, он всегда вызывал службу «Трезвый водитель» или такси.

«Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, которые он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю», — цитирует слова поэта «РИА Новости».

При этом, Андрей Орлов отметил, что о пристрасти Михаила Ефремова к наркотикам ему ничего не известно.

Ефремов сделал замечание адвокату потерпевших

А ранее 19 августа адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что в автотехнической экспертизе, проведенной по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования, отмечает Свободная пресса. Также он попросил отложить процесс на четверг, 20 августа, поскольку следующим на заседании должен выступить ключевой свидетель. Пашаев не уточнил, о ком именно идет речь, но подчеркнул, что его допрос может продолжаться несколько часов.

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ФОТО: РИА Новости
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