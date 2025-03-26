Эксперт отметил, что новые развязки МКАД с Киевским шоссе разгрузят дороги

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об утверждении проекта реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. По его словам, реализация этого проекта позволит адаптировать транспортный узел к растущей интенсивности движения из-за активного развития прилегающих районов ТиНАО Москвы.



Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов отметил, что новые съезды и заезды на МКАД помогут водителям находить более короткий и быстрый путь.



«Киевское шоссе, достаточно загружено из-за постоянного трафика в аэропорт. За счет прогрессирующей застройки новых территорий съезд и заезд на МКАД становится проблематичным. Новые съезды и заезды помогут быстрее перестраиваться, что поможет разгрузить шоссе. Не только новые дороги помогают водителям находить более короткий и быстрый путь, но и возможность съехать в другом направлении, имеет не маловажную роль для новых дорог, это и помогает перестроиться», - заявил эксперт.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве путепровода над путями Ярославского направления МЖД.



Проектом предусматривается строительство путепровода через железнодорожные пути от Анадырского проезда до Проектируемого проезда №4337 длиной 610 метров с подходами и пролетными строениями. В этом месте сосредоточено большое количество действующих путей Ярославского направления МЖД, поэтому работы предстоит вести в стесненных условиях. Путепровод возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Начать строительство объекта планируется во втором квартале 2025 года, а завершить — в 2028-м.

