Эксперт отметил, что новые развязки МКАД с Киевским шоссе разгрузят дороги
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об утверждении проекта реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. По его словам, реализация этого проекта позволит адаптировать транспортный узел к растущей интенсивности движения из-за активного развития прилегающих районов ТиНАО Москвы.
Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов отметил, что новые съезды и заезды на МКАД помогут водителям находить более короткий и быстрый путь.
«Киевское шоссе, достаточно загружено из-за постоянного трафика в аэропорт. За счет прогрессирующей застройки новых территорий съезд и заезд на МКАД становится проблематичным. Новые съезды и заезды помогут быстрее перестраиваться, что поможет разгрузить шоссе. Не только новые дороги помогают водителям находить более короткий и быстрый путь, но и возможность съехать в другом направлении, имеет не маловажную роль для новых дорог, это и помогает перестроиться», - заявил эксперт.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве путепровода над путями Ярославского направления МЖД.
Проектом предусматривается строительство путепровода через железнодорожные пути от Анадырского проезда до Проектируемого проезда №4337 длиной 610 метров с подходами и пролетными строениями. В этом месте сосредоточено большое количество действующих путей Ярославского направления МЖД, поэтому работы предстоит вести в стесненных условиях. Путепровод возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Начать строительство объекта планируется во втором квартале 2025 года, а завершить — в 2028-м.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
- Умер бывший директор фотостудии на «Мосфильме» Анатолий Гришин
- Аксаков допустил, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку в мае
- В Системе быстрых платежей произошел сбой
- СМИ: В Секторе Газа возник острый дефицит наличных денег
- СМИ: Система компании «Лукойл» подверглась масштабной хакерской атаке
- Законопроект о вступлении в Евросоюз приняли в Армении
- Серебряный призер Паралимпиады в Токио Александр Работницкий погиб на СВО
- Новак: Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубов газа
- При пожаре на судне РФ у берегов Южной Кореи пострадали шесть россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru