Подземную частную тюрьму в Ленобласти засыпали грунтом

Журналисты телеканала заявили, что на их головы начал сыпаться бетон, когда они находились под землей. Выяснилось, что администрация района распорядилась засыпать бункер землей.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области нашли дом, под которым был напоминающий тюрьму бункер. Вход в помещение закрывала плита, которую можно было поднять только из тайника, внутри обнаружили камеры для заключения и крематорий, пишут «Известия».

