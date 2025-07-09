«Wildberries создает целую экосистему — у них уже и автомобили продаются, и бывшие в употреблении вещи. Думаю, что это не помешает росту их бизнеса, скорее, привлечет дополнительных клиентов, ведь пользователям удобно, когда есть все под рукой. Хотя конкурентов достаточно много — это и “Купер”, и “Чиббис”, и другие службы доставки. Wildberries даже вполне может бросить вызов “Яндексу” с его экосистемой — возможно, в ближайшее время, кроме сервиса “ Dostaевский”, к ним подтянутся другие службы, потому что у Wildberries больше аудитория, чем у “Яндекса”. Также, скорее всего, Wildberries пойдет на определенный маркетинговый ход и предложит клиентам скидки и акции для их привлечения», — сказал Кременсков.

С другой стороны, заявил собеседник НСН, предприниматели могут и не пойти на сотрудничество с Wildberries, у которого комиссия выше, чем у других агрегаторов.

«Вопрос только в самих предпринимателях, насколько им будет удобно работать, потому что комиссия у Wildberries значительно выше, чем у других служб доставки. Многие, наоборот, сейчас пытаются создать собственные сайты независимо от агрегаторов, потому что из-за их тарифов доходность ресторанного бизнеса очень сильно снижается», — отметил эксперт.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила Wildberries предостережение, так как маркетплейс обязал продавцов открывать счета в “Вайлдберриз Банке». По мнению регулятора, это может содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

