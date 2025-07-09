Wildberries готовится подвинуть «Яндекс» на рынке доставки еды
Маркетплейс Wildberries может успешно конкурировать с другими доставщиками еды благодаря обширной аудитории, однако завышенная комиссия, возможно, отпугнет владельцев ресторанов, сказал НСН Алексей Кременсков.
Маркетплейс Wildberries вполне способен навязать конкуренцию компаниям, которые занимаются экспресс-доставкой еды, у него больше аудитория, чем у других доставщиков, но не исключено, что рестораны пойдут на сотрудничество с ним с осторожностью из-за повышенной комиссии. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Маркетплейс Wildberries запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. Об этом сообщило издание РБК. В 2021 году компания уже пыталась выйти на этот рынок, но тогда проект не продвинулся дальше стадии эксперимента. Первым к пилотному FoodTech-проекту подключится сервис доставки еды «Dostaевский». Сначала услуга будет доступна для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. Кременсков выразил уверенность, что Wildberries сумеет привлечь дополнительных клиентов и выстоит в конкурентной борьбе.
«Wildberries создает целую экосистему — у них уже и автомобили продаются, и бывшие в употреблении вещи. Думаю, что это не помешает росту их бизнеса, скорее, привлечет дополнительных клиентов, ведь пользователям удобно, когда есть все под рукой. Хотя конкурентов достаточно много — это и “Купер”, и “Чиббис”, и другие службы доставки. Wildberries даже вполне может бросить вызов “Яндексу” с его экосистемой — возможно, в ближайшее время, кроме сервиса “ Dostaевский”, к ним подтянутся другие службы, потому что у Wildberries больше аудитория, чем у “Яндекса”. Также, скорее всего, Wildberries пойдет на определенный маркетинговый ход и предложит клиентам скидки и акции для их привлечения», — сказал Кременсков.
С другой стороны, заявил собеседник НСН, предприниматели могут и не пойти на сотрудничество с Wildberries, у которого комиссия выше, чем у других агрегаторов.
«Вопрос только в самих предпринимателях, насколько им будет удобно работать, потому что комиссия у Wildberries значительно выше, чем у других служб доставки. Многие, наоборот, сейчас пытаются создать собственные сайты независимо от агрегаторов, потому что из-за их тарифов доходность ресторанного бизнеса очень сильно снижается», — отметил эксперт.
Ранее Федеральная антимонопольная служба направила Wildberries предостережение, так как маркетплейс обязал продавцов открывать счета в “Вайлдберриз Банке». По мнению регулятора, это может содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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