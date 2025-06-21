Ким назвала Овечкина идеальным кандидатом в амбассадоры Wildberries
Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин - идеальный кандидат на роль амбассадора маркетплейса Wildberries. Об этом заявила основательница компании Татьяна Ким в беседе с РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Предпринимательница ответила на вопрос о том, кто из спортсменов мог бы стать лицом бренда. Ким подчеркнула, что Овечкин - «спортсмен номер один» в России.
«Вся страна следила за его погоней за рекордом по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге, и вся страна отмечала его достижение. Он не только прославляет Россию и наш спорт своими выступлениями, но и примечателен своей деятельностью вне льда», - указала основательница Wildberries.
Ранее в «Вашингтон Кэпиталз» опровергли сведения о том, что Александр Овечкин завершит карьеру после следующего сезона.
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