Подведены итоги третьего сезона проекта «Парк Победы. Главный патриотический»

В Музее Победы на Поклонной горе подвели итоги третьего сезона проекта «Парк Победы. Главный патриотический». В 2025 году в нем поучаствовали свыше 900 тысяч человек, что на треть больше, чем в 2024 году (тогда в проекте приняли участие 700 тысяч человек).

В рамках проекта каждые выходные с 26 апреля по 12 октября 2025 года при поддержке московского правительства в Музее Победы проводились тематические мероприятия, приуроченные к различным праздникам.

«Каждые выходные около Музея Победы работало 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Здесь проходили экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования, творческие состязания и концерты. Работали интерактивные точки “Что у солдата в вещмешке?”, “Письмо Защитнику Отечества”, фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов, блок мастер-классов “Живая история” и многое другое», — отметили представители мемориального комплекса.

Реконструкторы в военной форме и исторических костюмах знакомили гостей музея с популярными профессиями середины прошлого века: швейным, кузнечным и обувным делом, а также рассказывали о работе полевых госпиталей и военной подготовке бойцов. Кроме того, все желающие могли проверить готовность к сдаче норм ГТО, примерить парашют, научиться метанию гранаты и штыковому бою, а также пройти полосу препятствий.

В минувшем сезоне впервые в проекте принял участие филиал Музея Победы — Музей «Г.О.Р.А.». Гости музея могли бесплатно посетить культурную площадку по предъявлению «Красноармейской книжки», где функционировало восемь тематических локаций. Здесь экспонировали свыше 400 образцов военной техники, а посетители могли почувствовать себя пилотами и красноармейцами.

Как и всегда, популярностью пользовался квест «Вперед к Победе!» по многочисленным площадкам в парке около Музея Победы. Чтобы участвовать в нем, необходимо было получить «Красноармейскую книжку» и собирать за выполненные задания штампы. Участникам квеста было вручено порядка 250 тысяч призов. Кроме того, свыше 33 тысяч человек приняли участие в пеших и автобусных экскурсиях.

Также на пяти концертных площадок состоялось более 600 концертов. В частности, на них выступили заслуженный артист России Симон Осиашвили, заслуженный артист России Сергей Войтенко и дуэт «Баян-Микс», заслуженный артист России Алекс Новиков, народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженная артистка России Нина Шацкая, народный артист России Василий Овсянников, заслуженный артист России Геннадий Шишлин, Анастасия Спиридонова, Маруся Левкина и другие. Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в спортивных состязаниях, посетить танцевальные мастер-классы и игротеку.

Популярностью у гостей музея пользовалась и экспозиция «СВО. Zащитники Отечества», открывшаяся 18 сентября. На площади 8000 квадратных метров в Музее «Г.О.Р.А.» экспонируется трофейная военная техника. Посетить ее можно бесплатно.

В организации программы выходного дня приняли участие десятки партнеров: среди них —Росгвардия, ДОСААФ, городская программа «Миллион призов», детский музыкальный театр «Домисолька», «Движение первых» и другие.

Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

