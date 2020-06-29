Подтверждено открытие российских кинотеатров с 15 июля
Кинотеатры на территории России откроются с 15 июля. Эту информацию сегодня подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«С 15 июля открываются кинотеатры», - сказал он в ходе совещания с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
На прошлой неделе открытие кинотеатров с середины июля прогнозировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава ведомства подчеркнула, что если тянуть дальше - возникают серьёзные коммерческие риски и проблемы для правообладателей.
Ранее в ассоциации владельцев кинотеатров сообщили, что их совокупные потери в этом году составят около 48 миллиардов рублей, из них 38 миллиардов — потери от недополученных кассовых сборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru