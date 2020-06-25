Названы сроки открытия кинотеатров в России

Кинотеатры в России смогут вновь принять зрителей с середины июля, тогда же станет возможным показ премьер. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. По её словам, озвученная ранее дата открытия 15 июля по-прежнему актуальна.

В противном случае возникают серьёзные коммерческие риски и проблемы для правообладателей. Это Любимова отметила в ходе рабочего визита в Волгоград. Министр заверила, что в плане соответствия требованиям Роспотребнадзора по работе кинотеатров уже приняты все необходимые меры, однако окончательные сроки будут зависеть от эпидемиологической обстановки в конкретных субъектах федерации.

Согласно оценке ассоциации владельцев кинотеатров, их совокупные потери в текущем году составят около 48 миллиардов рублей. Причём убытков не избежать, даже, если большинство из них откроются с 15 июля. До 38 миллиардов из указанной суммы составят потери кассовых сборов.

