Подсудимые по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году не признали вину

Речь идёт об Артеме Азатьяне*, Георгии Азатьяне*, Олеге Антипове*, Александре Былине*, Владимире Злобе*, Дмитрии Тяжелых*, Романе Соломко* и Артуре Терчаняне*, которые обвиняются по статьям о теракте, а также незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, и их контрабанде.

По версии следствия, для осуществления теракта первым зампредседателя СБУ Василием Малюком* и другими неустановленными лицами была создана организованная группа, в состав которой вошли, в том числе, фигуранты дела.

Теракт на Крымском мосту был совершён 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части моста, частично обрушились два автомобильных пролёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

