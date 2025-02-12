Подсудимые по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году не признали вину
Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, который был совершён в 2022 году, отказались признавать свою вину. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Гасан Раджабов.
Речь идёт об Артеме Азатьяне*, Георгии Азатьяне*, Олеге Антипове*, Александре Былине*, Владимире Злобе*, Дмитрии Тяжелых*, Романе Соломко* и Артуре Терчаняне*, которые обвиняются по статьям о теракте, а также незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, и их контрабанде.
По версии следствия, для осуществления теракта первым зампредседателя СБУ Василием Малюком* и другими неустановленными лицами была создана организованная группа, в состав которой вошли, в том числе, фигуранты дела.
Теракт на Крымском мосту был совершён 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части моста, частично обрушились два автомобильных пролёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
* - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru