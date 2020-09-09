«Подставленный» Ефремов нашёл виноватого
Осужденный за смертельное ДТП актер заявил, что его подставил адвокат.
Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения, обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в том, что тот подставил его:
«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», - заявил актер «Московскому комсомольцу».
Ефремов признался, что плохо спит с тех пор, как случилась авария. В СИЗО, куда его доставили накануне после вынесения обвинительного приговора, на ночь ему дали валерьянку, но и это не помогло, рассказал артист.
Вопросы к работе Эльмана Пашаева возникли едва ли не с момента его появления в качестве защитника Михаила Ефремова. Еще на досудебной стадии его эпатажные заявления насторожили профессиональное сообщество. Но в ходе судебного процесса появился еще один вопрос: кто тут артист, подсудимый или его адвокат?
Уверенность в том, что суровость приговора в восемь лет колонии в значительной степени обусловлена действиями адвоката Ефремова на процессе, выразил в эфире НСН и патриарх отечественной адвокатуры Генрих Падва. Заслуженный юрист России заявил, что «приговор является итогом не только того, что в действительности совершил Ефремов, но и что произошло после, в частности, в суде». По его словам, «Пашаев достоин того, чтобы его выгнать с позором из адвокатуры и на пушечный выстрел к ней не подпускать. «Это катастрофа, он губит людей так называемой «защитой», - добавил собеседник НСН.
Стоит отметить, что не один Ефремов оказался «подставленным» на процессе. К его защите адвокат привлек троих свидетелей, показания которых были призваны доказать, что актера не было за рулем в момент аварии. Показания всех троих судья сочла не заслуживающими внимания. И это обстоятельство дало повод потерпевшей стороне потребовать проверки действий Пашаева и свидетелей защиты, показавших, что артист якобы находился на пассажирском месте. Потерпевшие намереваются обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить достоверность показаний. А в общественном совете при МВД призвали дать правовую оценку еще и действиям самого адвоката Пашаева.
Тем временем, Пашаев уже успел подать апелляцию на приговор Ефремову. Это подтвердили в пресс-службе Пресненского суда, сообщив, что ее подписали Пашаев и еще один адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская.
Представление еще не окончено. Актеры выходят на бис.
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