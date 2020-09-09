Ефремов вновь отказался от услуг Пашаева

Михаил Ефремов, который осуждён за ДТП в центре Москвы на восемь лет, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом заявила член ОНК Москвы Марина Литвинович, пишет РИА Новости.

«Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», — подчеркнула она, добавив, что родственники Ефремова ищут для него нового адвоката.

Между тем, как отмечает RT, актер заявил, что у него нет претензий к условиям содержания в столичном СИЗО. Он сообщил, что вечером в компании сокамерников он смотрел футбол.