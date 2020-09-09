Ефремов вновь отказался от услуг Пашаева
Михаил Ефремов, который осуждён за ДТП в центре Москвы на восемь лет, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом заявила член ОНК Москвы Марина Литвинович, пишет РИА Новости.
«Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», — подчеркнула она, добавив, что родственники Ефремова ищут для него нового адвоката.
Между тем, как отмечает RT, актер заявил, что у него нет претензий к условиям содержания в столичном СИЗО. Он сообщил, что вечером в компании сокамерников он смотрел футбол.
А ранее стало известно, что Ефремов прочтет в СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина «Пар». Как пишет Интерфакс, об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
По ее словам, Ефремов выступит с пьесой перед хозотрядом и сотрудниками СИЗО. Она добавила, что артист нашел общий язык с начальством изолятора.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.
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