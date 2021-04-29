Подсчитана стоимость пасхального стола в России

Так, средняя стоимость готового кулича составляет 477 рублей, десятка яиц - 85 рублей, творожной пасхи - 312 рублей. Четыре свечи и набор для окрашивания яиц обойдутся в 106 и 20 рублей соответственно.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать кулич. Перед его покупкой нужно посмотреть на его верхушку, которая должна быть сухой. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места.

