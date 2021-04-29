Подсчитана стоимость пасхального стола в России
Праздничный пасхальный стол в России обойдется в 1 тысячу рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Сбермаркет».
Так, средняя стоимость готового кулича составляет 477 рублей, десятка яиц - 85 рублей, творожной пасхи - 312 рублей. Четыре свечи и набор для окрашивания яиц обойдутся в 106 и 20 рублей соответственно.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать кулич. Перед его покупкой нужно посмотреть на его верхушку, которая должна быть сухой. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места.
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