Подсчитана стоимость пасхального стола в России

Праздничный пасхальный стол в России обойдется в 1 тысячу рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Сбермаркет».

Пасха и майские. Как выбрать кулич, яйца и шашлык?

Так, средняя стоимость готового кулича составляет 477 рублей, десятка яиц - 85 рублей, творожной пасхи - 312 рублей. Четыре свечи и набор для окрашивания яиц обойдутся в 106 и 20 рублей соответственно.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать кулич. Перед его покупкой нужно посмотреть на его верхушку, которая должна быть сухой. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места.

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ФОТО: pixabay.com
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