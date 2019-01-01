Подругу Юлии Началовой похоронили заживо

«Меня зовут АННА. И Я НЕ ЖУРНАЛИСТ. Люди, читайте хоть что – нибудь, кроме ЗАГОЛОВКОВ! Такие заголовки даются специально, чтобы привлечь читателя, особенно НЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО. посему поясняю – я пока с вами! А бильд-редактора Ирину Исаеву я почему-то не знала. Хотя знакома со многими бильдами. Светлая ей память», - написала на своей странице Анна Исаева.

Как напоминает РИА ФАН, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. До этого певица на протяжении долгого времени лежала в больнице, где врачи боролись за её жизнь. По словам пиар-директора Анны Исаевой Началова умерла из-за сепсиса.

Ранее пластический хирург в эфире НСН рассказал, почему у Началовой появились проблемы со здоровьем.

