Подругу Юлии Началовой похоронили заживо
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опровергла сообщения о своей скоропостижной смерти. Об этом пишут «Дни.ру» со ссылкой на инстаграм женщины.
Казус объясняется тем, что накануне в СМИ появилась информация о смерти журналистки Ирины Исаевой. Однако многие поклонники посчитали, что речь идёт именно об Анне, которая не раз появлялась на ток-шоу памяти певицы Началовой, и стали публиковать в соцсетях слова соболезнования со ссылкой на страницу Анны.
«Меня зовут АННА. И Я НЕ ЖУРНАЛИСТ. Люди, читайте хоть что – нибудь, кроме ЗАГОЛОВКОВ! Такие заголовки даются специально, чтобы привлечь читателя, особенно НЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО. посему поясняю – я пока с вами! А бильд-редактора Ирину Исаеву я почему-то не знала. Хотя знакома со многими бильдами. Светлая ей память», - написала на своей странице Анна Исаева.
Как напоминает РИА ФАН, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. До этого певица на протяжении долгого времени лежала в больнице, где врачи боролись за её жизнь. По словам пиар-директора Анны Исаевой Началова умерла из-за сепсиса.
Ранее пластический хирург в эфире НСН рассказал, почему у Началовой появились проблемы со здоровьем.
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